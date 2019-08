Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Mittwoch machten sich Autoknacker an einem Mercedes in der Schulstraße und an einem Mini in der Friedrichstraße zu schaffen. Aus dem Mini stahlen sie eine Handtasche in der sich unter anderem ein Game Boy. Als die Geschädigte am Morgen zu ihrem Wagen kam fehlten die Tasche und das elektronische Spielgerät. Eine Scheibe des Pkw war eingeschlagen. Aus dem Mercedes in der Schulstraße wurde offensichtlich nichts gestohlen. Auch an dem Auto schlugen die Diebe eine Seitenscheibe ein. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell