Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drei Ladendiebe verlieren ihre Beute und einen Schuh

Bünde (ots)

(fl) Am Freitagmorgen gegen 10 Uhr entwendeten drei männliche Personen in einem Supermarkt an der Dünner Straße Zigaretten in großem Stil. Der Diebstahl blieb allerdings nicht unbemerkt, so dass die Täter von zwei aufmerksamen Mitarbeitern des Supermarktes verfolgt wurden. Auf Ihrer Flucht in Richtung Wasserbreite mussten die Diebe ihre Beute und einen Schuh zurücklassen. Die Täter werden als männlich, ca. 35-50 Jahre, ca. 170-185cm groß, mit (ost-)europäischem Aussehen beschrieben. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell