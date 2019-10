Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht für das WE 18. - 20.10.2019

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Räuberischer Diebstahl Am Samstagabend kam es gegen 20.00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Lebensmittelmarktes in Ahrweiler. Ein Mitarbeiter des Marktes hatte einen Kunden dabei beobachtet, wie dieser Ware in die Hosentasche steckte. Als er den Kunden hinter der Kasse aufforderte, die Hosentaschen zu leeren, wurde dieser unvermittelt aggressiv, versuchte nach ihm zu schlagen und drohte, ihn k.o. zu schlagen. Der Beschuldigte konnte dadurch vorerst entkommen, wurde aber später in Bad Neuenahr festgestellt und vorläufig festgenommen.

Illegale Müllentsorgung Am 11.10.2019, um 17:58 Uhr, wurde durch eine Spaziergängerin eine illegal entsorgte Küche neben einem Parkplatz an der L 83 zwischen 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler und 53501 Grafschaft OT. Lantershofen gemeldet. Bei der Küche handelt es sich um eine im Jahr 1991 produzierte Holzküche mit Eichenfronten und einer hellen Arbeitsplatte mit Edelstahleinbauspüle. Des Weiteren wurde ein Backofen entsorgt. Bei dem entsorgten Müll wurde auch ein auffälliges Puzzlebild gefunden, auf welchem ein Sonnenuntergang mit zwei Reitern zu sehen ist.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter/Besitzer der Küche geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Tel.: 02641-9740

