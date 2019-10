Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw auf der B 258

Müsch (ots)

Am 18.10.2019, gegen 10.25 h befuhr ein Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine die B 258 von Müsch kommend in Richtung Dorsel. In einer Linkskurve kam er nach derzeitigen Ermittlungen aufgrund von Alkoholeinwirkung und eines Fahrfehlers zunächst nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Gespann und schleuderte zurück über seine Fahrbahnseite auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Der Fahrer des Pkw wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt. Die Beifahrerin hingegen war im Pkw leicht eingeklemmt und wurde durch Kräfte der Feuerwehr Müsch aus dem Fahrzeug befreit. Sie wurde schwer, aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Fahrer des Lkw lagen Anzeichen auf Alkoholkonsum vor. Dieser Verdacht konnte durch einen Atemalkoholtest bestätigt werden. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vor Ort sichergestellt. Weiterhin wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten eingeschleppt werden. Durch die Straßenmeisterei Adenau wurden umfassende Reinigungs-, Absperr- und Umleitungsmaßnahmen durchgeführt.

