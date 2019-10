Polizei Essen

POL-E: Essen: Betrunkener Fußgänger touchiert Außenspiegel eines Autos und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Samstagnachmittag (12. Oktober) touchierte ein angetrunkener Fußgänger den Außenspiegel eines Autos. Als der VW-Golf-Fahrer (63) die Polizei informieren wollte, flüchtete der Mann weiter zu Fuß. Gegen 15.30 Uhr hielt der VW Golf auf der Hövelstraße, einige Meter vor der Kreuzung Hövelstraße / Gladbecker Straße an der dortigen Ampel. Zwei Männer überquerten vor dem Autofahrer die Fahrbahn. Als der 63-Jährige langsam an den beiden Personen vorbeifuhr, torkelte plötzlich einer der Männer nach hinten und touchierte den Außenspiegel des Golfes. Durch den Zusammenstoß fiel dem Fußgänger eine Alkoholika Flasche aus der Hand und zu Boden. Als der 63-Jährige den Betrunkenen ansprach, pöbelte er diesen direkt an und flüchtete über die Hövelstraße, als der Golf-Fahrer die Polizei informierte. Der Flüchtige ist zirka 180cm groß, hatte eine kräftige Statur, trug eine schwarze Cappie, ein schwarzes Shirt und eine blaue Jeans. Sein Begleiter ist zirka 170cm groß gewesen, hat eine normale Statur sowie dunkle, kurze Haare und einen Bart. Zeugen, die nähere Hinweise zu dem Fußgänger oder seinen Begleiter geben können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat 3 unter der Telefonnummer 0201/829-0 zu melden. /JH

