POL-E: Essen: Ladendieb entwendet Drogerieartikel - Fotofahndung - Zeugen gesucht

45143 E.-Westviertel: Die Polizei sucht nach einem Mann, der diverse Drogerieartikel am 6. Juni gegen 18.15 Uhr aus einem Laden an der Haedenkampstraße entwendete. Ein Kunde teilte dem Personal des Drogeriemarktes mit, dass ein Mann bereits mehrere Artikel in seine Jackentasche gesteckt habe. Eine Mitarbeiterin (33) sprach den unbekannten Mann daraufhin an. Er nahm sofort Reißaus und versuchte zu flüchten. Gleichzeitig griff die 33-Jährige nach seiner Jacke, aus die er sich schnell herauswand und im Drogeriemarkt zurückließ. Eine Überwachungskamera filmte den Tatverdächtigen. Mit einem dem Lichtbild sucht das Kriminalkommissariat 34 nun nach Zeugen. Hinweise zur Identität und/oder Aufenthaltsort des unbekannten Mannes nimmt die Polizei unter der 0201/829-0 entgegen. /JH

