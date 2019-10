Polizei Essen

POL-E: Essen: Einbrecher drangen in zwei Moscheen ein- Polizei fragt nach verdächtigen Beobachtungen und überprüft Überwachungsanlagen

Essen (ots)

45117 E.- Altendorf/ E.- Nordviertel: In der vergangenen Nacht (Sonntag, 13.10.2019, zum Montag, 14.10.2019) drangen bisher unbekannte Täter in zwei Essener Moscheen ein. In der Merkez Camii Zentralmoschee an der Helenenstraße stahlen die Täter mehrere hundert Euro Spendengelder. Auch aus der Al-Faruq Moschee an der Bersonstraße im Nordviertel stahlen unbekannte Einbrecher Spendengelder im vierstelligen Eurobereich. Hier wurden gegen 2.30 Uhr verdächtige Personen beobachtet. Das Essener Einbruchskommissariat 32, welches die Ermittlungen übernommen hat, bittet mögliche Zeugen, die Beobachtungen an der Helenenstraße 37 oder an der Bersonstraße 11 gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. Unter der zentralen Rufnummer 0201829-0 können Hinweise gemeldet werden. /Peke

