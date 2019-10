Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtrag zu Verkehrsunfall in Ochtendung, L98

Ochtendung (ots)

Gegen 17.10 Uhr befuhr eine 57-jährige Frau aus Ochtendung die L98 von Bassenheim kommend in Fahrtrichtung Ochtendung. Zeitgleich fuhr ein 29-jähriger Mann aus Kettig die L98 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Nach Zeugenangaben geriet die 57-jährige in Höhe eines Entsorgungsunternehmens auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem jungen Mann aus Kettig. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehr Ochtendung geborgen. Sie erlitt schwere Verletzungen. Der 29-Jährige junge Mann konnte von Unfallzeugen aus dem Pkw geborgen werden. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Beide Fahrzeugführer wurden in Koblenzer Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der auf ca. 30000,-EUR geschätzt wird.

Die Polizei in Mayen sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können: 02651/8010

