Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Große Menge Marihuana sichergestellt - Mutmaßlicher Besitzer festgenommen

Freiburg (ots)

Rund 60 Kilogramm Marihuana sichergestellt hat die Kriminalpolizei bereits Ende Mai dieses Jahres in einem leerstehenden Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Freiburg-Weingarten. Die rechtmäßige Mieterin fand dort mehrere Müllsäcke vor, deren Inhalt ihr merkwürdig vorkam. Die daraufhin zurate gezogenen Beamten des zuständigen Polizeipostens stellten in dem Keller Marihuana-Blüten mit einem Straßenverkaufswert von rund einer halben Million Euro sicher. Die Drogen waren dort ohne das Wissen der rechtmäßigen Mieterin gelagert worden.

Die weiteren aufwändigen Ermittlungen führten das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizei Freiburg zu einem 45-jährigen albanischen Staatsangehörigen. Gegen den mutmaßlichen Besitzer der Drogen wurde ein Haftbefehl erwirkt, er konnte am vergangenen Freitag, 28.06.2019, festgenommen werden. Der Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

oec/jy

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell