Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemitteilung der PI Remagen vom 18.10.2019 bis zum 20.10.2019, 11:00 Uhr

Remagen (ots)

-Bad Breisig- Sachbeschädigung durch Graffiti Am 18.10.2019, gegen 22:30 Uhr wird hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass 2 mit Sturmhauben bekleidete Personen im Bereich Im Seifental herumlaufen. Die beiden Personen konnten im Rahmen der Fahndung festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass diese zuvor mittels mitgeführter Spraydosen mehrere Graffiti sprühten und hierdurch ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden ist.

-Sinzig, Ahrwiesen- Am 18.10.2019 konnten im Rahmen von Personenkontrollen im Bereich der Ahrwiesen mehrere Personen, unter anderem Jugendliche, angetroffen werden, die geringe Mengen an Betäubungsmitteln, insbesondere Marihuana, mitführten. Die BtM wurden sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet.

-Bad Breisig, Koblenzer Straße- Diebstahl einer Geldbörse Am 18.10.2019, gegen 18:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter die Geldbörse des Geschädigten aus seiner mitgeführten Tasche, die er an den Einkaufswagen hing, entwendet, als er seinen Einkauf im PKW verstaute und hierfür den Einkaufswagen vor dem Eingang des Netto Marktes stehen ließ. Hinweise werden an die Polizei Remagen unter 02642-93820 erbeten.

-Sinzig- Ladendiebstahl Am 19.10.2019 wird hiesige Dienststelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass es gerade zu einem Ladendiebstahl gekommen sei. Der Täter laufe davon und wird durch mehrere Passanten verfolgt. Im Rahmen der Nacheile kann der Täter durch die Passanten gestellt und zurück zum Markt gebracht werden. Neben einem Strafverfahren erwartet den Täter ein Hausverbot für den Markt.

-Brohltal- In der Nacht zum 20.10.2019 wurde hiesige Dienststelle über familiäre Streitigkeiten in Kenntnis gesetzt. Die Situation drohe auszuarten. Letztendlich musste eine Person zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werde, da dieser angab, betrunken mit seinem Fahrzeug davonzufahren und ihn auch die Polizei nicht daran hindern werde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Remagen



Telefon: 02642-9382-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell