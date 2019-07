Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizisten mit Cutter Messer bedroht

Schwerin/Pritzier (ots)

Zugreisende machten am heutigen Tag gegen 12:15 Uhr einen in Uniform nach Hause fahrenden Bundespolizisten im RE 4308 (Strecke Schwerin-Hamburg) auf eine männliche Person aufmerksam, die am Haltepunkt Pritzier einen Abfallbehälter gewaltsam aus der Verankerung gerissen hat und diesen in die Gleise warf.

Zur Personalienfeststellung wurde die nunmehr im oben genannten Zug befindliche Person angesprochen und aufgefordert sich auszuweisen. Dieser Aufforderung kam die Person nicht nach, reagierte aggressiv, zog unvermittelt ein Cutter Messer aus dem mitgeführten Rucksack und hielt es dem Bundespolizisten vor die Brust. Daraufhin setzte dieser sein dienstliches Reizgas ein. Die Person konnte mit Hilfe anwesender Mitarbeiter der DB in Gewahrsam genommen und gefesselt werden. Ein angeforderter Rettungswagen führte eine Erstbehandlung der Augenreizungen durch. Eine Streife der Polizei übernahm die Person am Bahnhof in Büchen. Weitere Personen wurden nicht geschädigt.

