Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Verursacher unter Alkoholeinfluss

Enger (ots)

(kup) Am Samstag (16.11.), um 18.12 Uhr, fuhr ein 49-Jähriger aus Enger mit seinem blauen Mazda auf der Straße Am Rottsiek in Richtung Hiddenhauser Straße. Am Straßenrand parkte zeitgleich ein weißer Mercedes Vito, dessen Fahrer Pakete auslieferte. Beim Vorbeifahren touchierte der Engeraner das Lieferfahrzeug. Der Fahrer hielt kurz an, unterhielt sich mit dem Paketzusteller und fuhr anschließend weiter. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Anschrift des Unfallverursachers ermitteln und trafen diesen zu Hause an. In der Atemluft des Fahrers nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Polizeiwache gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.000 Euro.

