Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbrüche in Löhne und Enger

Kreis Herford (ots)

(fl) Am Freitag kam es im Laufe des Tages zu mehreren Tageswohnungseinbrüchen in Löhne und Enger. In Löhne brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch rückseitig gelegene Fenster und Terrassentüren in zwei Wohnhäuser am Steinsieker Weg ein. In Enger hebelten die Täter ein Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten Schubladen und Schränke. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

