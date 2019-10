Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter Fahrer mit 1,4 Promille angehalten

Mannheim (ots)

Für einen 25-jährigen E-Scooter Fahrer aus Mannheim wurde die Heimfahrt am frühen Samstagmorgen, gegen 04.35 Uhr, teurer als gedacht. Er fiel an der Einmündung Zielstraße Ecke Friedrich-Ebert-Straße einer Streifenbesatzung auf und wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten nach einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,4Promille fest. Der junge Mann wurde zur Blutprobe zum Polizeirevier Neckarstadt verbracht. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ein Taxi oder Bus hätte ihn schneller und günstiger an sein Ziel gebracht.

