Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Innenstadt: Vorfahrt missachtet - 12 000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 19.55 Uhr, befuhr ein 20jähriger Hyundai Fahrer die Straße zwischen den Quadraten K7/K6 in Richtung Luisenring. Als er nach rechts auf den Luisenring einbog, übersah er hier einen in Richtung Kurpfalzbrücke fahrenden vorfahrtsberechtigten BMW eines 27 Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. Während am Fahrzeug des Unfallverursachers ein Schaden von ca. 5000,,- Euro entstand wird der Schaden am Hyundai mit 7000,- beziffert.

