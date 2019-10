Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann aus Wiesloch, Person wurde durch die Polizei aufgegriffen, PM Nr.2

Wiesloch (ots)

Der seit Montag vermisst gemeldete 38-jährige Benno Philipp F. konnte am Freitagabend durch die Polizei am Bahnhof in Homburg/Saar wohlbehalten angetroffen werden. Er wurde anschließend zur notwendigen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Medienvertreter werden gebeten das Bild des Vermissten zu löschen. *mm

