Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Firmenfahrzeug aufgebrochen

Wegberg-Beeck (ots)

Beim Aufbruch eines Firmenfahrzeugs, welches an der Straße Am Friedhof stand, stahlen die Täter mehrere Maschinenteile und flüchteten dann unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 8. Oktober (Dienstag).

