POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl - PKW kommt von Fahrbahn ab - Vorfahrt missachtet

Schrozberg: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Donnerstag um 08:35 Uhr befuhr eine 19-jährige Lenkerin eines PKW Audi A3 die L1005 von Spielbach in Richtung Leuzendorf. In einer dortigen Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts ins Kiesbett und geriet anschließend ins Schleudern. Aufgrund dessen kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Böschung. Am PKW entstand dabei Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Flurschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die junge Fahrerin blieb unverletzt.

Obersontheim: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr befuhr eine 45-jährige Ford Transit-Lenkerin die Kreisstraße 2622 von Rappoltshofen in Richtung Engelhofen. An der Kreuzung zur L1066 hielt die Ford-Fahrerin zunächst an, querte diese aber dann, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der Landstraße zu achten. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden PKW BMW eines 75-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Vier Kinder in dem Ford Transit blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die Feuerwehr Obersontheim, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, musste die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen.

Satteldorf: Dieseldiebstahl

Insgesamt etwa 600 Liter Diesel wurden aus einem Sattelzug entwendet, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Autobahnrastplatz Bronnholzheim in Fahrtrichtung Heilbronn abgestellt war. Der Tankdeckel des LKW wurde aufgebrochen und anschließend der Kraftsoff entwendet, während der Fahrer in seiner Kabine schlief. Hinweise auf den Diebstahl nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

