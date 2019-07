Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hubschraubereinsatz, Farbschmierereien, Mülleimerbrand, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Suche mit Polizeihubschrauber

Am Mittwochabend wurde ab 18.30 Uhr nach einer jungen Frau im Bereich des Stadtwaldes gesucht, da nicht auszuschließen war, dass diese sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Dabei war ab etwa 20 Uhr auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Gesundheitsgefahr bestätigte sich jedoch nicht. Die Frau war wohlauf. Die Suchmaßnahmen wurden gegen 20.45 Uhr wieder eingestellt.

Aalen: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von ca. 4000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem dunkelblauen Fahrzeug, als er zwischen Mittwoch, 23.45 Uhr und Donnerstagmorgen, 2 Uhr einen geparkten Pkw Audi beschädigte, der in der Rittergasse gegenüber einem Imbiss abgestellt war. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Abtsgmünd: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Auf der B 19 kollidierte auf Höhe Algishofen ein 56-jähriger Mercedes-Lenker mit einem querenden Reh. An dessen Fahrzeug entstand dabei am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Aalen-Hofen: Radfahrer stürzt wegen gesundheitlicher Probleme

Ein 54-jähriger Radfahrer, der am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr die Albblickstraße befuhr, stürzte aufgrund gesundheitlicher Probleme von seinem Rad auf die Fahrbahn. Ein Anwohner, der durch Geräusche auf die Situation aufmerksam wurde, verständigte den Rettungsdienst. Zwei hinzukommende Frauen begannen mit der Reanimation des Mannes bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn dann ins Krankenhaus einlieferten.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Rückwärtsausfahren aus einem Grundstück beschädigte ein 84-jähriger Fahrzeuglenker am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Friedrich-Schwarz-Straße einen gegenüber geparkten Pkw und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 3000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass von Unbekannten mit schwarzer Farbe an eine Hausfassade in der Gartenstraße ein ca. 50 x 50 cm großes Symbol in Form eines gefalteten Papierschiffs aufgesprüht wurde. Zwei weitere gleichartige Symbole konnten an zwei angrenzenden Gebäuden sowie an einem Verteilerkasten festgestellt werden. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Schwäbisch Gmünd: Mülleimerbrand

Am Mittwoch brannte gegen 17 Uhr in der Ledergasse ein Mülleimer mit integriertem Aschenbecher, was Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief. Vermutlich löste eine Zigarettenkippe das kleine Feuer aus. Sachschaden entstand am Mülleimer nicht.

Lorch: Zeitgleich ausgeparkt

Zeitgleich parkten am Mittwoch gegen 15.45 Uhr eine 36-Jährige sowie ein 55-Jähriger ihre Fahrzeuge auf einem Parkplatz in der Ziegelwaldstraße rückwärts aus. Es kam zum Zusammenstoß, wobei an dem Mercedes sowie Seat rund 2500 Euro Schaden entstanden.

