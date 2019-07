Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) Verdächtige Person mit vermeintlicher Schusswaffe

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 27.07.19 kam es im Verlauf des Nachmittages zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos in Ludwigshafen. Vorausgegangen war die Meldung über eine männliche Person, welche eine Pistole im Hosenbund getragen und ein Anwesen in der Kropsburgstraße betreten habe. Nach umfangreichen Absperrmaßnahmen konnte die relevante Person durch Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 widerstandslos festgenommen werden. Da sich eine weitere Person noch in einer Wohnung befand, wurde die Wohnung durch hinzugezogene Spezialkräfte geöffnet und betreten. Gemeinsam mit einem Sprengstoffspürhund konnten schlussendlich zwei Schreckschusswaffen und geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die Einsatzmaßnahmen zogen sich bis in die späten Abendstunden. Die Ermittlungen dauern an. Entsprechende Anzeigen werden gefertigt.

