Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) Rucksack aus unverschlossenem Lieferwagen entwendet

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag beließ ein 40-jähriger Getränkelieferant aus Ludwigshafen seinen Rucksack im unverschlossenen, in der Raschigstraße abgestellten Lieferwagen, auf dem Beifahrersitz. Im Rucksack befand sich mitunter die Geldbörse mit Bargeld und sein Mobiltelefon. Der Rucksack wurde während seiner Arbeit durch unbekannte Täter aus dem Lieferwagen entwendet. Im späteren Verlauf wurde der Rucksack durch Passanten in einem Gebüsch, in der Nähe der Tatörtlichkeit, festgestellt. Es fehlten das Mobiltelefon und Bargeld in einer Höhe von 530,- Euro. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter Tel: 0621/963-2122 auf der Dienststelle zu melden.

