Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Unbekannter richtet hohen Schaden an und entfernt sich von der Unfallstelle Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen beim Stadion des SV Sandhausen in der Jahnstraße abgestellten Opel Zafira beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsfahren und entfernte sich danach unerlaubt. Der Geschädigte parkte seinen Wagen am Sonntag gegen 17 Uhr und musste am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, die Beschädigungen an der Beifahrerseite feststellen. Den Schaden beziffert die Polizei, die nun wegen Unfallflucht ermittelt, auf über 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

