Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Fahrlach: Tankstellen mit Elektroschocker überfallen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am späten Dienstagabend überfielen zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle in der Gottlieb-Daimler-Straße und erbeuteten dabei mehrere hundert Euro Bargeld. Die Maskierten betraten gegen 22:45 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und gingen sofort in Richtung Kasse - dabei hielten beiden Täter Elektroschocker in den Händen. Als sie dann das Geld von der Kassiererin forderten, schalteten sie den Schocker ein um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Zu einer Berührung kam es allerdings nicht. Nachdem die Angestellte das Geld aus der Kasse auf den Tresen gelegt hatte, griffen die Täter zu und flüchteten mit 280 EUR.

Die Kriminalpolizei Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, 1,70 m groß, 20-25 Jahre alt, dunkle Augen mit buschigen Brauen, kräftige Statur, maskiert mit einer schwarzen Skimaske, schwarzer Kapuzenpullover mit hellen Applikationen auf der linken Brustseite, dunkle Jogginghose mit weißen Streifen an den Seiten, schwarze Schuhe mit weißen Applikationen, trug weiße Handschuhe und sprach akzentfreies Deutsch.

Täter 2: männlich, 1,70 m groß, 20-25 Jahre, dunkle Augen und buschige Brauen, schmale Statur, maskiert mit einer schwarzen Skimaske, dunkle Jacke mit Kapuze vermutlich Parka, schwarze Schuhe mit heller Sohle, trug weiße Handschuhe und sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Ermittler des Raubdezernats zu wenden.

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

