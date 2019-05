Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Mönchzell (Rhein-Neckar-Kreis): Vollbrand einer Jagdhütte.

Meckesheim/Mönchzell (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Eine Spaziergängerin meldete am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr bei der Rettungsleitstelle den Brand der Jagdhütte im Neckargemünder Weg in Mönchzell. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Jagdhütte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Meckesheim, Mönchzell, Mauer und Wiesloch waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort, konnten jedoch die Jagdhütte nicht mehr retten, diese brannte vollständig aus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 EUR. Durch die Spaziergängerin konnte kurz zuvor ein blauer Audi gesehen werden, welcher von der Örtlichkeit weg fuhr. Das Fahrzeug wäre mit 3-4 männlichen Personen besetzt gewesen. Ob die Personen etwas mit dem Brand zu tun haben ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0621/174-4444.

