POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 15.-16.02.2019

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit vom 15.02., 14.00 Uhr - 16.02., 08.30 Uhr, wurde durch bislang u.T. am Zellbach 39, 38678 Clausthal-Zellerfeld, ein Pkw Daimler-Benz beschädigt, indem zum Einen der Mercedes-Stern abgebrochen und zum Zweiten die Motorhaube mittels unbekanntem Werkzeuges zerkratzt wurde. Der Schaden wird mit ca. 500,- Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.Nr. 05323/94110-0 mit dem PK Oberharz in Verbindung zu setzen.

- Bartels, POK -

