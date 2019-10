Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191023 - 1103 Frankfurt-Sachsenhausen: Unfall mit E-Scooter-Fahrer

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Montag (21.10.2019) auf Dienstag (22.10.2019) prallte ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer gegen ein geparktes Auto. Dabei hat er sich leicht verletzt. Das Auto wurde beschädigt.

Kurz nach Mitternacht ging bei der Polizei ein Notruf ein. Ein 40-jähriger Mann teilte mit, dass soeben in der Wallstraße ein Mann mit einem E-Scooter in ein am Fahrbahnrand stehenden Pkw gefahren sei und stark bluten würde. Sofort wurde ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife entsandt.

Der Mann hatte sich leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest brachte die Erkenntnis, dass der 38-Jährige mit etwa 1,6 Promille unterwegs war. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs sowie der Schadenshöhe am Pkw dauern an.

HINWEIS: Bei einem E-Scooter handelt es sich um ein sogenanntes Elektrokleinstfahrzeug. Im Hinblick auf das Fahren unter Alkoholeinfluss sowie unter berauschenden Mitteln, gelten dieselben Vorschriften, wie für das Fahren mit einem Pkw.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell