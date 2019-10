Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191023 - 1100 Frankfurt - Ostend: Diebstahl von Autoreifen

Frankfurt (ots)

(dr) Von Montag (21.10.2019) auf Dienstag (22.10.2019), zwischen 19:00 Uhr und 07:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Haunauer Landstraße fünf neue Radsätze von dem Gelände eines Autohauses.

Fabrikneue Fahrzeuge der Marken Jaguar und Land Rover standen auf dem angrenzenden Außenlager des Autohauses. Die unbekannten Täter gelangten im genannten Zeitraum auf das Grundstück und montierten an fünf Pkw jeweils alle vier Reifen samt Felgen ab. Zuvor hatten sie die Fahrzeuge auf Backsteine aufgebockt. Sie konnten mit ihrer Beute unerkannt vom Gelände verschwinden.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und/ oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei dem 5. Polizeirevier unter der 069 / 755-10500 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

