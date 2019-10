Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Warnung vor Reinigungsbetrug

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein Ehepaar in der Neuen Bahnhofsstraße Opfer eines Reinigungsbetrugs. Die Täter hatten einen Polstersessel gereinigt und dafür 4.000 Euro Bezahlung verlangt. Sie fuhren mit einem der Geschädigten zur Bank und ließen sich den Betrag bar auszahlen. Durch eine eingeleitete Fahndung konnten die Täter gegen 13 Uhr gefasst werden. Gegen sie wird derzeit ermittelt.

Die Polizei gibt nachfolgende Tipps, um sich vor dieser Betrugsart zu schützen:

-Legen Sie vorab eine Summe fest, die Sie, bemessen am Wert des Gegenstandes, bereit wären, für die Reinigung zu zahlen. -Verlassen Sie sich am besten auf persönliche Empfehlungen von Freunden oder Verwandten. -Zahlen Sie niemals in Vorkasse. -Lassen Sie sich immer die Durchschrift der Auftragsbestätigung aushändigen, bevor Sie den Gegenstand zur Reinigung abgeben. -Auch der Vertrag über eine Reinigung kann 14 Tage lang Ihrerseits widerrufen werden. -Akzeptieren Sie keine allzu langen Wartezeiten bis zur Herausgabe Ihres Gegenstands. -Schalten Sie im Zweifel die örtliche Polizei ein, falls Sie den Verdacht haben, an einen Betrüger geraten zu sein.

