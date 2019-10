Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Wildunfall - Opel Fahrerin erfasst Wildschweine

Wiesloch (ots)

Am Samstagabend, um 21.35 Uhr, befuhr eine 63jährige Opel Fahrerin die Landstraße L594, von der B 3 kommend, in Fahrtrichtung Wiesloch. Unvermittelt querten 3 ausgewachsene Wildschweine die Fahrbahn. Die 63 Jährige konnten eine Kollision nicht mehr vermeiden und erfasste 2 der Wildschweine. Während die Wildscheine am Unfallort verendeten blieb die Fahrzeuglenkerin unverletzt. Jedoch entstand an ihrem Pkw ein erheblicher Sachschaden, der auf ca. 3000,- Euro geschätzt wird.

