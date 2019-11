Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - LKW fährt auf Leichtkraftrad auf

Herford (ots)

(um) Am gestrigen Montag (18.11.), gegen 07:35 Uhr, kam es zu verkehrsbedingten starken Aufkommen der Fahrzeuge auf der B61 in Fahrtrichtung Herford. In Höhe der dortigen Geschwindigkeitsmessanlage staute sich der Verkehr. Ein 17-jähriger Bielefelder bremste sein Leichtkraftrad in Höhe des Blitzers verkehrsbedingt ab. Diesen Vorgang erkannte ein 50-jähriger LKW Fahrer einer internationalen Spedition zu spät und fuhr auf das viel leichtere Krad auf. Der Fahrer konnte die Maschine nicht halten und stürzte zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch Beamten der Polizeiwache Herford, die eine angeordnete Sicherheitsleistung durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld beim Fahrer aus der Ukraine in Höhe von 250.- Euro an Ort und Stelle vornahmen. Der LKW ist ursprünglich in Polen zugelassen. Die Ermittlungen werden im Verkehrskommissariat zusammengeführt.

