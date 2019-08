Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht nach gefährlichem Überholmanöver

L52,Kehrig (ots)

Am 14.08.2019 kam es gegen 12:55 Uhr auf der L52 zwischen Kehrig und dem Mitfahrerparkplatz Mayen zu einem gefährlichen Überholmanöver eines Motorradfahrers, in dessen Folge ein Fahrzeug verunfallte. Der unbekannte Motorradfahrer überholte eine Fahrzeugkolonne in Richtung Kehrig fahrend und gefährdete dabei einen entgegenkommenden PKW. Dieser musste, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der unfallverursachende Motorradfahrer setzte anschließend seine Fahrt fort.

Zeugen des Ereignisses, insbesondere die Insassen der überholten Fahrzeuge, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen. Telefon: 02651-8010

