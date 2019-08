Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Porsche Diebstahl

Nürburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 13.08.2019, vermutlich gegen 04:00 Uhr wurde in Nürburg, Kirchstraße ein Porsche GT3 RS, Farbe weiß entwendet. Am hinteren rechten Seitenfenster war eine Startnummer, und zwar die Nummer 390 aufgeklebt. Hinweise bitte an die Polizei in Adenau, Tel. 02691-9250 oder die Kriminalpolizei Mayen 02651/8010.

