Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen für den 16.04.2019, I.A. Felka, PHK

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Wild

Alt Wallmoden. Am 15.04.2019, 05:40 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Salzgitteraner die K 4 von SZ-Ringelheim kommend in Richtung Alt Wallmoden. Einem wechselnden Reh konnte er nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden an dem PKW beträgt ca. 1000,- Euro.(Fel.)

