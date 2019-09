Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung- Diebinnen gesucht

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Diebinnen. Die Unbekannten entwendeten am 23. August 2019 einer älteren Dame an einer Bushaltestelle an der Wilhelmstraße das Portemonnaie aus dem Rollator. Anschließend versuchten sie erfolglos an der Sparkassenfiliale Geld am Geldautomaten abzuheben. Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Frauen machen?" Telefon: 02381 916-0.(jb)

