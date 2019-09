Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 61 Kilogramm Drogen sichergestellt

Hamm (ots)

Bereits Anfang Juli wurden bei einem 46-Jährigen aus Hamm 33 kg Amphetamine und 23 kg Ecstasy sichergestellt. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten daraufhin bei einem SEK- Einsatz am 24. Juli in einem Wohnhaus in Hamm-Herringen fünf Kilogramm Marihuana, eine nicht geringe Menge Kokain und eine Softair Maschinenpistole aufgefunden und sichergestellt werden. Unterstützung erhielt die Polizei auch von einem Banknotenspürhund, der 38.000 Euro Bargeld erschnüffelte- das wurde ebenfalls beschlagnahmt. Fast zeitgleich wurden an der Killwinkler Straße vier Männer, im Alter zwischen 28 und 56 Jahren, festgenommen. Ein 28-Jähriger aus Hamm sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte der Sachverhalt erst jetzt veröffentlicht werden. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.(jb)

Unsere bisherige Pressemitteilung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4331781

