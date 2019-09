POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls- ein Schwer- und ein Leichtverletzter und 12000 Euro Sachschaden

Polizeipräsidium Hamm

Schwer verletzt wurde ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer bei einem Unfall am Dienstag, 24. September 2019 auf der Opsener Straße. Gegen 8.20 Uhr war der 18-Jährige auf der Gobel-von-Drechen-Straße in Richtung Hellweg unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Opsener Straße abzubiegen. Dabei stieß er im Kreuzungsbereich mit einem 39-Jährigen Daimler-Fahrer zusammen, der auf der Gobel-von-Drechen-Straße in Richtung Kumper Landstraße unterwegs war. Dieser versuchten noch den Zusammenstoß zu verhindern und stieß dabei mit einem 32-jährigen VW-Fahrer zusammen. Dieser wartete an der Haltelinie der Opsener Straße. Der 39-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Der Mitsubishi und der Daimler mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 12000 Euro.(jb)

