POL-HF: Verkehrsunfall - Radfahrer springt über Autotür

(kup) Am Mittwoch (20.11.), um 15.55 Uhr, parkte ein 64-jähriger Fahrer aus Vlotho seinen grauen Ford Focus am Seitenstreifen an der Engerstraße. Gleichzeitig fuhr ein 12-jähriger Schüler aus Herford mit seinem Fahrrad auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg der Engerstraße. Um auszusteigen öffnete der Mann seine Autotür. Dabei übersah er den von hinten kommenden Schüler. Dieser versuchte, einen Zusammenstoß zu vermeiden, indem er sich von seinem Rad abdrückte und über die geöffnete Fahrertür sprang. Anschließend stürzte er zu Boden. Dabei wurde er leicht verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Autofahrer darauf hin, beim Aussteigen an Radwegen einen Schulterblick zu machen. Radfahrer haben keine Knautschzone und können auf Radwegen zumeist nicht ausweichen. Bitte achten Sie auf die anderen Verkehrsteilnehmer und versichern Sie sich, dass der Weg frei ist.

