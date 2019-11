Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kleinwagen touchiert Betonschutzwand - Fahrerin stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss

Dormagen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (21.11.), gegen 00:45 Uhr, war die Fahrerin eines Nissan Kleinwagen auf der Alte Heerstraße in Dormagen unterwegs. In Höhe der Zufahrt zu einem Chemiekonzern verlor die 23-jährige Lenkerin die Gewalt über ihr Auto. Dabei kam sie nach ersten Erkenntnissen von der Straße ab und kollidierte mit einem runden Betonblock. Durch die Wucht des Aufpralls schleudert der Wagen anschließend gegen eine Betonschutzwand. Die Fahrerin erlitt Verletzungen, ein Rettungswagen transportierte sie nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass die 23-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol -ein durchgeführter Test ergab bei der jungen Frau aus Moers einen Wert weit jenseits der erlaubten Promillegrenze- und Drogen gestanden haben könnte, musste sie sich einer Blutprobe unterziehen. Das Ergebnis wird zeigen, ob sich der Verdacht bestätigt.

Ihren Führerschein beschlagnahmte die Polizei; der Kleinwagen wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat.

