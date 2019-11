Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Bäckerei - Diebe hatten es auf Bargeld abgesehen

Dormagen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (20.11.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in Dormagen-Nievenheim ein. Am frühen Morgen, gegen 04:40 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin den Einbruch an der Hindenburgstraße fest.

Die Täter gelangten durch die zuvor aufgehebelte Eingangstür in die Filiale. Mit einem geringen Wechselgeldbetrag als Beute gelang es ihnen unerkannt zu entkommen.

Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Über die Telefonnummer 02131 3000 erreicht man die Ermittler des zuständigen Dormagener Kriminalkommissariats.

