POL-FR: Schwörstadt: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der B34

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Schwörstadt

Am frühen Samstagabend ereignete sich auf der B34 in der Nähe des "Blauen Bock" ein schwerer Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang. Der 35-jährige Fahrer eines Fords kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte einen dort fahrenden Mercedes. Am Ford wurden das linke Vorderrad, der Kotflügel und ein Teil der Fahrertür abgerissen. Am Mercedes wurde das linke Vorderrad zertrümmert und der Kotflügel abgerissen. Die Fahrzeugteile lagen großflächig auf der B34 verteilt. Der Fahrer des Fords sowie zwei der drei weiteren Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Auch der 37-jährige Fahrer des Mercedes zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand nach erster Schätzung ein Gesamtschaden von ungefähr 25.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die B34 für etwa vier Stunden gesperrt werden. Durch die Freiwillige Feuerwehr Rheinfelden, Abteilung Karsau wurde eine örtliche Umleitung durch Riedmatt eingerichtet. Ein 65-jähriger Autofahrer missachtete die Absperrung der Feuerwehr und fuhr über ein Pylone. Da sich solche Vorfälle immer wieder ereignen, weißt die Polizei mit Nachdruck darauf hin, dass Absperrung für alle Verkehrsteilnehmer gelten und zur Sicherheit aller an der Unfallstelle anwesenden Personen beachtet werden müssen. Neben der Feuerwehr waren auch ein Rettungswagen und der Notarzt im Einsatz.

