Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei durchsucht Haus an der Königstraße

Minden (ots)

Die Polizei in Minden hat am Donnerstag, 2. Mai, ein Wohnhaus an der Königstraße aufgrund eines richterlichen Beschlusses durchsucht. Dabei fanden die Beamten Schusswaffen, darunter mehrere Schreckschusswaffen sowie gering einzustufende Mengen an Betäubungsmitteln. Zudem wurde eine kleine Anzahl verbotener Schlagwerkzeuge sichergestellt.

Ermittlungen im Vorfeld hatten den Verdacht ergeben, dass sich in dem von einer Großfamilie bewohnten Haus Schusswaffen und Drogen befinden sollen. Daher kam auch ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz. Zudem wurden die heimischen Beamten von Kräften einer Einsatzhundertschaft unterstützt. Auch zwei Spürhunde der Polizei waren in die Durchsuchung eingebunden. Der Einsatz war um 10 Uhr von der Polizei gestartet worden.

Um eine mögliche Gefährdung Unbeteiligter auszuschließen, hatte die Polizei vorsorglich den Teilbereich der Königstraße zwischen dem Petershäger Weg und dem Kreisel in Hahlen gesperrt. Gegen 12.30 Uhr beendete die Polizei ihren Einsatz an der Königstraße und hob die Sperrung der Fahrbahn auf. Die Ermittlungen dauern an.

