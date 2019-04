Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kollidiert mit Fahrradfahrer

Minden (ots)

Auf der Kreuzung Wittelsbacherallee und Unterdamm kollidierte am Montagnachmittag ein Autofahrer (56) mit einem Fahrradfahrer (10). Hierbei verletzte sich der Schüler. Im Anschluss der Unfallaufnahme wurde er im Klinikum Minden ambulant behandelt.

Gegen 15.20 Uhr fuhr ein Mindener mit seinem Passat den Unterdamm in Richtung Wittelsbacherallee. Hier überquerte er den Kreuzungsbereich und wollte geradeaus in Richtung Petershäger Weg weiterfahren. Dabei kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Der 10-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradschutzstreifen in Richtung Kuhlenstraße unterwegs.

