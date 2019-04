Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Hüllhorst (ots)

Auf der Holsener Straße ereignete sich am späten Montagnachmittag ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Hierbei zogen sich zwei Beteiligte leichte Verletzungen zu. Zwei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Gegen 18.15 Uhr befuhr eine 49-jährige Hüllhorsterin mit ihrem Seat die Holsener Straße in Richtung Ahlsen. Ich Höhe des Regtbrink wollte sie nach links in diesen Abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie halten. Ein ihr folgender 19-jähriger Toyota-Fahrer aus Hüllhorst hielt ebenfalls an. Genauso wie ein hinter ihm fahrender 47-jähriger Lübbecker mit seiner Beifahrerin (40) in einem Dacia. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr eine Opel-Fahrerin (18) aus Hüllhorst auf die stehenden Fahrzeuge auf und schob sie zusammen. Hierbei zog sie sich ebenso wie die Beifahrerin des Dacia Verletzungen zu. Der Sachschaden wurde auf mindestens 25.000 Euro taxiert.

