Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Betrüger erbeutet Schmuck und Bargeld von Seniorin

Minden (ots)

Opfer eines Trickbetrügers wurde eine 87 Jahre alte Frau aus Minden am Freitag. Ein Unbekannter gab sich als Wasserwerker aus und gelangte so in die Wohnung der Seniorin. Später bemerkte die Frau, dass Geld und Schmuck verschwunden waren.

Der etwa 50 Jahre alte und circa 1,70 große Kriminelle sprach sein Opfer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Nordstadt an und gab vor, dass er nach einem Wasserrohrbruch die Leitungen im Haus überprüfen müsse. Die Seniorin hegte kein Misstrauen und ließ den mit einem blauen Kittel bekleideten Mann in ihrer Wohnung. Nachdem der Betrüger das Badezimmer "überprüft" und etliche Telefonate geführt hatte, verschwand er wieder, um später mit einem Dokument in Hand noch einmal aufzutauchen. Daraufhin holte sich die Seniorin Hilfe. Anschließend bemerkte sie den Diebstahl. Die Polizei mahnt noch einmal zur Vorsicht bei Fremden an der Haustür.

