Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Fahrer verliert Kontrolle übers Auto

Rahden (ots)

Sonntagmittag verlor ein Autofahrer in Rahden die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Bei der Unfallaufnahme stellte die Streifenwagenbesatzung fest, dass der Mann alkoholisiert war.

Aufgrund der Spurenlage sowie eines Zeugenhinweises (62) stellt sich nach ersten Ermittlungen folgendes Unfallgeschehen dar. Der 62-jährige Fahrer eines Opels befuhr gegen 13.35 Uhr die Mindener Straße in Fahrtrichtung Tonnenheide. In Höhe der Steller Straße kam der Rahdener mit seinem Zafira aus bisher unbekannter Ursache auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Hierbei fuhr er gegen eine Straßenlaterne, die dadurch umknickte, bevor der Wagen abseits der Fahrbahn in einer Hecke zum Stillstand kam. Der verletzte Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Rahden zugeführt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Zur Absicherung der Stromkabel der Laterne verständigte man eine Fachfirma. Den Sachschaden taxierte man auf mindestens 5.000 Euro.

