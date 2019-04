Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Autohaus

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Freitag brachen bisher Unbekannte in ein Autohaus in Volmerdingsen ein. Hier entwendeten die Täter einen Tresor sowie ein Firmenfahrzeug.

Festgestellt wurde der Einbruch am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr von einer Zeitungsausträgerin (45). Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher zunächst die Eingangstür des Autohauses auf. Anschließend suchten sie den Ausstellungsraum sowie die Büros nach Wertgegenständen ab. Hierbei stießen sie auf einen mehrere hundert Kilo schweren Tresor. Mittels eines im Lager aufgefundenen Hubwagens transportierten sie diesen zum Eingang. Darüber hinaus brachen die Täter einen Schlüsselkasten auf, aus dem sie den Schlüssel eines Firmenfahrzeugs entnahmen. In den grauen VW Sportsvan verfrachteten die Einbrecher den Tresor und verließen damit den Tatort.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

