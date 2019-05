Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeieinsatz an der Königstraße

Minden (ots)

Derzeit ist die Polizei in Minden an der Königstraße mit zahlreichen Beamten im Einsatz. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen mussten die Einsatzkräfte das Teilstück der Königstraße zwischen der Kreuzung mit dem Petershäger Weg und dem Kreisel in Hahlen absperren. Wie lange die Sperrung andauert, kann noch nicht gesagt werden. Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Angaben zum Grund des Einsatzes wird die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.

