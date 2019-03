Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungsverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Minister-Stein-Straße am Donnerstagabend, 28. März, ermittelt die Hammer Polizei gegen drei Männer im Alter von 21, 51 und 55 Jahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Gegen 21.10 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr nach Heessen aus. Im Badezimmer der Dachgeschosswohnung brannten ein Plastikeimer sowie Handtücher, die Wohnung war stark verqualmt. Die drei dort aufhältigen Männer, zwei aus Hamm und einer aus Ahlen, wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, der 21-Jährige musste sich anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde der Eimer vorsätzlich angezündet. Alle drei Tatverdächtigen mussten eine Blutprobe abgeben. Es entstand nur geringer Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. (cg)

