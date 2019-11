Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bilanz einer Verkehrskontrolle - Mehr als 50 Fahrer missachteten Beschilderung

Neuss (ots)

Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei im Rhein-Kreis Neuss führten am Montagmorgen (18.11.) auf dem Holzbüttgener Weg, im Bereich der Überführung der Bundesautobahn A57, eine Kontrolle durch. Viele Autofahrer umgehen ordnungswidrig die Staus auf den täglichen Routen von Kaarst nach Neuss und ignorieren dabei die dort angebrachte Beschilderung (Verkehrszeichen 260).

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) bedeutet das Schild 260 ein "Verbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge, Krafträder (auch mit Beiwagen), Kleinkrafträder und Mofas". Daraus resultiert, dass mit den genannten Fahrzeugen die Straße nicht befahren werden darf. Während des 90-minütigen Einsatzes kontrollierten die Polizisten mehr als 50 Autos, die das "Einfahrt verboten"-Schild missachteten. Alle mussten ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro zahlen. Der Bußgeldkatalog bei Verkehrszeichen 260 ist gestaffelt nach Fahrzeugtyp. Wer zum Beispiel mit einem Lkw über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht durchfährt, muss mit 75 Euro, plus einem Punkt in Flensburg, tiefer in die Tasche greifen. Weitere Kontrollen dieser Art werden folgen.

