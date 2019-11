Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Zwei Tote in Wohnhaus entdeckt

Grevenbroich-Südstadt (ots)

Wir berichteten mit unserer Pressemitteilung vom 18.11.2019, 10:39 Uhr, über einen Polizeieinsatz in der Grevenbroicher Südstadt.

In einem Wohnhaus an der Fockstraße waren zwei Tote aufgefunden worden. Es handelt sich um eine 87-jährige Mutter und ihren 64-jährigen Sohn. Angehörige hatten am Sonntag (17.11.) die Polizei informiert.

Die Hintergründe zu den Todesfällen waren zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat daher noch am Sonntag die Ermittlungen aufgenommen.

Konkrete Hinweise auf einen Suizid oder ein Fremdverschulden konnten bisher nicht erlangt werden. Die erste Auswertung der Spurensicherung in Verbindung mit den Ergebnissen der am Montag (18.11.) durchgeführten Obduktionen lassen den Schluss zu, dass ein tragischer häuslicher Unfall zum Tod von Mutter und Sohn geführt hat. Nach vorläufigen Einschätzungen könnten die beiden Senioren nach einem Treppensturz gestorben sein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

